В больницах Ивано-Франковска больше нет свободных мест для пациентов с коронавирусом. Об этом заявила начальник департамента здравоохранения города Мария Бойко во время оперативного совещания в горсовете во вторник, 27 октября

«По состоянию на сегодняшнее утро в наших стационарах госпитализированы с пневмониями и подозрениями на пневмонию 399 человек. В Центральную городскую больницу — 265 человек, в Первую городскую больницу — 134. То есть всем места заняты», — сказала Бойко на совещании, трансляция которого была опубликована в Facebook.

Тесты врут. Зараженных коронавирусом украинцев считают здоровыми © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

За выходные в Ивано-Франковской объединенной территориальной общине коронавирусом заболели 366 человек. Из них 350 — жители Ивано-Франковска. Всего за время пандемии в регионе подтвердилось 6 686 случаев заражения COVID-19.