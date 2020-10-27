Среди персонала Чернобыльской АЭС зафиксировано 40 больных COVID-19. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ГСП «ЧАЭС»

Коронавирус: что это © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом еще 25 работников контактировали с лицами, у которых выявлен положительный результат теста. Их отправили на самоизоляцию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

За сутки на Украине выявили 6677 новых случаев. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.