«По состоянию на 23.10.2020 (10:00) среди персонала ГСП ЧАЭС зафиксировано 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них: 21 — выписаны с выздоровлением; 18 — находятся на амбулаторном лечении; 1 — находится на стационарном лечении в Славутичской городской больнице», — говорится в сообщении.
При этом еще 25 работников контактировали с лицами, у которых выявлен положительный результат теста. Их отправили на самоизоляцию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
За сутки на Украине выявили 6677 новых случаев. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.