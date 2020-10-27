Шесть сотрудников «Белоруснефти», принявших участие в забастовке, уволили с предприятия. Об этом во вторник, 27 октября, сообщило агентство Sputnik Беларусь

В понедельник в сети появился ролик, в котором сотрудники управления промыслово-геофизических работ выразили протест в связи с ситуацией в стране и заявили о присоединении к забастовке.

«Эти люди уволены за нарушение трудового законодательства. Подробности касаются только работника и нанимателя, поэтому это комментировать мы не можем. Все подразделения "Белоруснефти" работают в штатном режиме, остановок на производстве нет», — заявили в компании.

Вячеслав Дианов: Цель ультиматума Тихановской - вымотать власть Беларуси © commons.wikimedia.org, Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль и три машиниста — Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик.

Ранее глава Координационного совета Светлана Тихановская объявила девствующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором потребовала от него сложить полномочия, иначе 26 октября вся страна выйдет на забастовку.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.

По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов, а Тихановская 10%.

Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.