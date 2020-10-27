«Открытие школьного стадиона в 71 школе. Мэр уехал — цветы выкопали, это был временный декор», — гласит подпись к ролику.

Там же, 200 лет спустя. «Город-сад» Зеленского на границе с Крымом очень напоминает потемкинские деревни
Там же, 200 лет спустя. «Город-сад» Зеленского на границе с Крымом очень напоминает потемкинские деревни
© Стрингер
​Труханов посетил школу 22 октября, где принял участие в открытии обновленного стадиона школы №71.

Там создали полноценный спортивный комплекс не только для учащихся, но и для всех желающих.

Видео демонтажа спортивных сооружений после окончания визита пока не публиковалось.