«Открытие школьного стадиона в 71 школе. Мэр уехал — цветы выкопали, это был временный декор», — гласит подпись к ролику.
#Одесса— Віталій Барабаненко (@baraban088) October 23, 2020
Открытие школьного стадиона в 71 школе
Мэр уехал — цветы выкопали, это был временный декор pic.twitter.com/yOmFLrByIv
Труханов посетил школу 22 октября, где принял участие в открытии обновленного стадиона школы №71.
Там создали полноценный спортивный комплекс не только для учащихся, но и для всех желающих.
Видео демонтажа спортивных сооружений после окончания визита пока не публиковалось.