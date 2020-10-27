После окончания визита мэра Одессы Геннадия Труханова в местную школу №71 цветы, посаженные к приезду градоначальника, выкопали с клумбы. Видео процесса было опубликовано в Twitter

«Открытие школьного стадиона в 71 школе. Мэр уехал — цветы выкопали, это был временный декор», — гласит подпись к ролику.

#Одесса

Открытие школьного стадиона в 71 школе

Мэр уехал — цветы выкопали, это был временный декор pic.twitter.com/yOmFLrByIv — Віталій Барабаненко (@baraban088) October 23, 2020

Там же, 200 лет спустя. «Город-сад» Зеленского на границе с Крымом очень напоминает потемкинские деревни © Стрингер

Там создали полноценный спортивный комплекс не только для учащихся, но и для всех желающих.

Видео демонтажа спортивных сооружений после окончания визита пока не публиковалось.