По его словам, в начале 2021 года, «если хоть немного повезет», будет разработано две или три из шести американских вакцин от COVID-19, которые сейчас проходят третью стадию испытаний.
«Если появятся какие-то проблемы с безопасностью, то некоторые из шести могут отпасть», — добавил он, пояснив, что это может произойти в случае, если какие-то из препаратов «окажутся неэффективными».
Кроме того, Билл Гейтс спрогнозировал, что ситуация с распространением коронавируса в США осенью ухудшится, случаев заражения и смертей будет больше, а еще тяжелее положение станет в условиях зимней погоды. По его мнению, ситуация стабилизируется к лету, когда США смогут произвести достаточные объемы вакцины, чтобы обеспечить «существенное снижение смертности», а в течение второй половины 2021 года, скорее всего, на большей части территории страны смогут возобновить свою работу школы.
Также основатель Microsoft усомнился в эффективности методов тестирования населения на COVID-19, назвав их «пустой тратой денег».