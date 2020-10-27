Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в эффективности некоторых разрабатываемых в США вакцин от коронавируса. Об этом он заявил 26 октября в ходе интернет-семинара, организованного порталом Yahoo

Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни после пандемии © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Если появятся какие-то проблемы с безопасностью, то некоторые из шести могут отпасть», — добавил он, пояснив, что это может произойти в случае, если какие-то из препаратов «окажутся неэффективными».

Кроме того, Билл Гейтс спрогнозировал, что ситуация с распространением коронавируса в США осенью ухудшится, случаев заражения и смертей будет больше, а еще тяжелее положение станет в условиях зимней погоды. По его мнению, ситуация стабилизируется к лету, когда США смогут произвести достаточные объемы вакцины, чтобы обеспечить «существенное снижение смертности», а в течение второй половины 2021 года, скорее всего, на большей части территории страны смогут возобновить свою работу школы.

Также основатель Microsoft усомнился в эффективности методов тестирования населения на COVID-19, назвав их «пустой тратой денег».