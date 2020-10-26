Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вновь не удалось сохранить. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Facebook, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении обстреляли из реактивной системы залпового огня «Смерч» город Тертер.

Власти НКР передают, что азербайджанская армия подвергла обстрелу из РСЗО города Мартуни, Мартакерт и Аскеран.

«Понятно, что в очередной раз не удалось сохранить режим прекращения огня. Я не знаю, какой будет реакция Минской группы, но армянская сторона делала все для соблюдения перемирия и Армия обороны (НКР — ред.) была сдержанной. Но во второй половине дня мы можем констатировать, что сохранить перемирие не удалось», — сказал Пашинян.

Нагорный Карабах: стратегия выхода из тупика © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Об очередной попытке перемирия накануне договорились главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Предыдущее гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.