Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении обстреляли из реактивной системы залпового огня «Смерч» город Тертер.
Власти НКР передают, что азербайджанская армия подвергла обстрелу из РСЗО города Мартуни, Мартакерт и Аскеран.
«Понятно, что в очередной раз не удалось сохранить режим прекращения огня. Я не знаю, какой будет реакция Минской группы, но армянская сторона делала все для соблюдения перемирия и Армия обороны (НКР — ред.) была сдержанной. Но во второй половине дня мы можем констатировать, что сохранить перемирие не удалось», — сказал Пашинян.
Третий по счету за последнее время режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск).
Об очередной попытке перемирия накануне договорились главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.
Предыдущее гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.