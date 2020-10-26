Явка избирателей Украины на местных выборах 25 октября составила 36,88%. Об этом 26 октября говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии на сайте

«Обработано 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий. 10 млн 556 тыс. 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самая высокая явка была зафиксирована в Тернопольской области — 44,68%, во Львовской — 43,82% и в Волынской областях — 41,89%.

Харьковчане не выдержали одного — о результатах выборов в Харькове © РИА Новости, Сергей Козлов | Перейти в фотобанк

Первый тур местных выборов прошел на Украине 25 октября. По результатам экзитполов, все же состоится второй тур, который пройдет 15 ноября.

По предварительным подсчетам, в Киеве с большим отрывом побеждает действующий мэр Виталий Кличко.

ЦИК пока не посчитал результаты первого тура, однако украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Кличко останется мэром без проведения второго тура.

В Харькове также лидирует действующий мэр Геннадий Кернес, который проходит лечение от коронавируса.