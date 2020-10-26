Лолита раскрыла фанатам военную тайну - видео
Лолита раскрыла фанатам военную тайну - видео
© РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк
«Мы первый раз снимались без нашего любимого клавишника Андрея Дроздова, потому что он отбывал 14-дневный карантин. Но команда есть Команда, смогли и сыграли, хоть нам и не хватало его звуков. Реально ощущение было необычное… Улицы тогда были пустыми.. В павильоне в основном те, кто работает на телевидении. Но поддержка потрясающая», — написала Милявская.

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Муз-ТВ сегодня в 19:45 покажет студийную версию живого концерта «LIVE в кайф», снятого в разгар первой волны.⁣⁣⠀ Мы первый раз снимались без нашего любимого клавишника Андрея Дроздова, потому что он отбывал 14-дневный карантин. Но команда есть Команда, смогли и сыграли, хоть нам и не хватало его звуков.⁣⁣⠀ Реально ощущение было необычное.. Улицы тогда были пустыми.. В павильоне в основном те, кто работает на телевидении. Но Поддержка потрясающая🙏⁣⁣⠀ Спасибо команде Муз-ТВ @muztv, Спасибо Арману Давлетярову @arman_dav за предоставленную возможность многим моим коллегам не сойти с ума от тоски по Зрителю!🙏❤️✌️🎤⁣⁣⠀ Смотрите и подпевайте громко на всю квартиру 🔥😘🎤

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 25 Окт 2020 в 4:07 PDT

 