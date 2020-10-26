«Мы первый раз снимались без нашего любимого клавишника Андрея Дроздова, потому что он отбывал 14-дневный карантин. Но команда есть Команда, смогли и сыграли, хоть нам и не хватало его звуков. Реально ощущение было необычное… Улицы тогда были пустыми.. В павильоне в основном те, кто работает на телевидении. Но поддержка потрясающая», — написала Милявская.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Муз-ТВ сегодня в 19:45 покажет студийную версию живого концерта «LIVE в кайф», снятого в разгар первой волны.⠀ Мы первый раз снимались без нашего любимого клавишника Андрея Дроздова, потому что он отбывал 14-дневный карантин. Но команда есть Команда, смогли и сыграли, хоть нам и не хватало его звуков.⠀ Реально ощущение было необычное.. Улицы тогда были пустыми.. В павильоне в основном те, кто работает на телевидении. Но Поддержка потрясающая🙏⠀ Спасибо команде Муз-ТВ @muztv, Спасибо Арману Давлетярову @arman_dav за предоставленную возможность многим моим коллегам не сойти с ума от тоски по Зрителю!🙏❤️✌️🎤⠀ Смотрите и подпевайте громко на всю квартиру 🔥😘🎤