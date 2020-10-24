Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
По словам Неменского, то, что Лукашенко хочет провести конституционную реформу, он говорил еще до выборов, поэтому сомневаться в том, что такая реформа состоится, нет никаких оснований. Он уточнил, что на данный момент известно о разработке нескольких ее вариантов.
«Точно, что эта реформа будет направлена на укрепление системы, которую создал Лукашенко, а не на ее подрыв и замену новой системой. Так что представление о том, что эта реформа может примирить власть и оппозицию и снять с повестки дня нынешнее противостояние, довольно наивное ожидание», — подчеркнул эксперт.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.