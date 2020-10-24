Конституционная реформа в Белоруссии будет направлена на укрепление системы, созданной президентом Александром Лукашенко. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Компромисса не будет? К чему приведёт «полузакрытое» обсуждение конституционной реформы в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

По словам Неменского, то, что Лукашенко хочет провести конституционную реформу, он говорил еще до выборов, поэтому сомневаться в том, что такая реформа состоится, нет никаких оснований. Он уточнил, что на данный момент известно о разработке нескольких ее вариантов.

«Точно, что эта реформа будет направлена на укрепление системы, которую создал Лукашенко, а не на ее подрыв и замену новой системой. Так что представление о том, что эта реформа может примирить власть и оппозицию и снять с повестки дня нынешнее противостояние, довольно наивное ожидание», — подчеркнул эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.