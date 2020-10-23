Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) владеет информацией о состоянии медийного пространства страны, однако не вмешивается в деятельность телеканалов, даже если в их адрес звучат обвинения в антиукраинской риторике, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 23 октября

Журналист спросил его, контролирует ли СНБО ситуацию с распространением на телеканалах, близких к лидеру «Оппозиционной платформы "За жизнь"» Виктора Медведчука «антиукраинской риторики».

«Я так же, как многие патриотически настроенные граждане, очень хотел бы, чтобы многие каналы в нашей стране не работали. Но есть демократия, есть свобода слова, и различные вещи, которые сегодня, к большому сожалению, не дают возможности так брать и с плеча решать те или иные вопросы. Есть процедурные вопросы, мы их должны проходить», — заявил Данилов.

Он также заверил, что в полной мере обладает информацией о ситуации в информационном пространстве Украины.

«Мы каждый день получаем информацию о состоянии медийного пространства нашей страны. Конечно, у нас есть свое видение этого процесса, но есть демократия», — сказал секретарь СНБО.

«Принять реальную Украину». Медведчук назвал три вызова, с которыми не справляется Зеленский © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Андрей Садовый инициировал срочный созыв СНБО из-за «пророссийской пропаганды» на контролируемых Медведчуком телеканалах.

Ранее сообщалось, что после покупки телеканала ZIK соратник Медведчука Тарас Козак владеет уже тремя новостными телеканалами.

Главная вина этих каналов в том, что они транслируют точку зрения, отличную от пропаганды киевского режима и пытаются помирить Восток и Запад Украины.