В Мариуполе медицинские учреждения не справляются с наплывом пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом на днях сообщил врач Мариупольской городской больницы №1 Михаил Сорокин на своей странице в Facebook

По его словам, 21 октября от коронавируса в реанимации скончался его коллега, с которым он проработал 37 лет.

«Уверен, что реаниматологи сделали все возможное. Но что творится в городе в отношении подготовки к "короне"? У нас был срок 7 месяцев. В марте я писал об этой проблеме и необходимых конкретных действий в Мариуполе. Не заметили. Сегодня в больницах города абсолютный дефицит кислородных точек», — написал медик.

Тесты врут. Зараженных коронавирусом украинцев считают здоровыми © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Потраченные за лето десятки миллионов гривен на фонтаны, бордюры и пирс! Выполнены дорогостоящие ремонты в основных больницах, без элементарного просчета превалирования проблемы коронавируса! Не закуплены практически вообще кислородные концентраторы (стоимость на 2 пациентов 26-35 тысяч гривен), не проведены кислородные линии в планируемых медучреждениях 2-3 этапа задействования. С учетом участившихся сегодня отключений стационарной подачи кислорода на 1- 2 часа (пример — элитное на сегодня инфекционное отделение БСМП, куда все хотят попасть, и где лучшие показатели выздоровления и нет смертности), полный дефицит коек с подводом кислорода, нуждаемость в кислородных баллонах до 110 в сутки. Сегодня есть еще 10-12 суток для радикального решения вопроса, не больше. Нужен оперативный штаб с огромными, практически абсолютными полномочиями для решения проблемы в Мариуполе!», — написал Сорокин.

Украина третий день подряд бьет антирекорд по числу заболевших, которых за последние сутки стало на 7517 больше.