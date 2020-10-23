Грозин уточнил, что за последние почти три десятилетия узбекский язык с переходом на латиницу существенно деградировал в части лексики, фонетики и методики преподавания.
На хорошем узбекском языке в республике говорит все меньше людей, большинство предпочитает упрощенный вариант, комментирует эксперт. Для реанимации родной речи и была предпринята попытка изменить языковую политику страны.
«Перевод алфавита на латиницу очень серьезно сказался на гуманитарном образовании детей. Там сейчас уже выросло поколение, которое на кириллице читать не может, а на латинице мало чего издавалось. В сравнении со сверстниками 70-х, 80-х и 90-х годов [прошлого века] нынешнее поколение поглупее», — высказался Грозин.
По его словам, решение с переходом на латиницу — непродуманное, так как именно благодаря ему молодежь получает мало информации в школе, поскольку изданий на кириллице было куда больше, в итоге вырастает полуграмотное население.
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Узбекская письменность несколько раз меняла свою графическую основу. Для записи языка использовались арабское письмо, кириллица, а в настоящее время — латиница.
В 1993 году президент Узбекистана Ислам Каримов подписал закон о введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике.