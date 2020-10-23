В YouTube-канале продюсерского центра Meladze Music 23 октября презентовали новую композицию «Рикошет» украинской группы ВИА Гра с двумя певицами в составе, имена которых не раскрываются

Экс-солистка «ВИА Гры» поразила подписчиков фото в бикини © Instagram, misharomanova Дональда Трампа Make America Great Again. — ред.) говорится в релизе трека на странице группы в Instagram.

Ранее, в начале октябре, группу покинула Эрика Герцег, объявившая о начале сольной карьеры в Казахстане. Затем из группы ушла Ольга Меганская, сославшись на «новую реальность и территориальный локдаун».

Таким образом, из набора-2018 в группе осталась только Ульяна Синецкая. Пока не сообщается, кто же две новые участницы коллектива.

Украинская женская группа «ВИА Гра» была создана в 2000 году в Киеве. Генеральный продюсер коллектива — композитор Константин Меладзе.