«Слушай, прежде чем увидеть», «MAKE VIA GRA GREAT AGAIN» (Вернем ВИА Гре былое величие. — по аналогии с предвыборным лозунгом Дональда Трампа Make America Great Again. — ред.) говорится в релизе трека на странице группы в Instagram.
Ранее, в начале октябре, группу покинула Эрика Герцег, объявившая о начале сольной карьеры в Казахстане. Затем из группы ушла Ольга Меганская, сославшись на «новую реальность и территориальный локдаун».
Таким образом, из набора-2018 в группе осталась только Ульяна Синецкая. Пока не сообщается, кто же две новые участницы коллектива.
Украинская женская группа «ВИА Гра» была создана в 2000 году в Киеве. Генеральный продюсер коллектива — композитор Константин Меладзе.
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