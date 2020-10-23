Экс-солистка «ВИА Гры» поразила подписчиков фото в бикини
Экс-солистка «ВИА Гры» поразила подписчиков фото в бикини
© Instagram, misharomanova
«Слушай, прежде чем увидеть», «MAKE VIA GRA GREAT AGAIN» (Вернем ВИА Гре былое величие. — по аналогии с предвыборным лозунгом Дональда Трампа Make America Great Again. — ред.) говорится в релизе трека на странице группы в Instagram.

Ранее, в начале октябре, группу покинула Эрика Герцег, объявившая о начале сольной карьеры в Казахстане. Затем из группы ушла Ольга Меганская, сославшись на «новую реальность и территориальный локдаун».

Таким образом, из набора-2018 в группе осталась только Ульяна Синецкая. Пока не сообщается, кто же две новые участницы коллектива.

Украинская женская группа «ВИА Гра» была создана в 2000 году в Киеве. Генеральный продюсер коллектива — композитор Константин Меладзе.