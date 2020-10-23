Россия выступает против вмешательства в белорусские дела, вряд ли какие-то европейские страны смогут сыграть здесь конструктивную роль, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 октября

«Вы знаете, что Россия категорически выступает против любого вмешательства в белорусские дела, особенно на фоне тех событий, которые там имели место и частично имеют место до сих пор», — цитирует Пескова РИА Новости.

В Белоруссии власть и оппозиция напряженно готовятся к очередному витку противостояния © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Владимир Путин с самого начала этих событий сказал, что сами белорусы должны решить свои проблемы, и приветствовал решение своего белорусского коллеги Александра Лукашенко осуществить конституционную реформу, напомнил Песков.

«Сегодня президент подтвердил, что этот процесс запущен», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что ряд европейских стран пытаются вмешиваться во внутриполитические дела Белоруссии, но вряд ли смогут сыграть конструктивную роль.

«Вы не можете выстраивать диалог со страной, если вы признаете нелегитимным её лидера; вы не можете конструктивно общаться со страной, если вы объявили санкции не только против страны, но и против членов высшего руководства», — подчеркнул он.

Сначала европейские страны сами лишили себя возможности помогать белорусскому народу, и теперь трудно себе представить, как они собираются это делать, констатировал Песков.