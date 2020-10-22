«Кабинет министров должен дать распоряжение или должен быть приказ Министерства культуры и информационной политики на эту тему, соответственно тогда у Национального музея истории Украины во Второй мировой войне появятся правовые основания начинать эту историю. Потому что сам монумент расположен на территории музея», — заявил Дробович.
Как только все юридические нормы будут соблюдены, продолжил он, специалисты разработают проект работ и будет решаться вопрос о финансировании.
По мнению Дробовича, декоммунизировать памятник можно было бы за счет государства, но в средствах сейчас больше нуждается сфера здравоохранения, поэтому, скорее всего, придется рассчитывать на материальную помощь меценатов.
По предварительным оценкам, демонтаж может обойтись в несколько миллионов гривен.
Закон о декоммунизации вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В его рамках в стране сменились сотни названий. Причём коснулось это не только улиц, станций метро и городов. Также было демонтировано более 2,5 тысяч памятников.