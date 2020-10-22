Польские власти увязнут в судах из-за того, что решили оштрафовать участников проекта «Северный поток 2», рассказал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич в эфире программы «Утро на Украина.ру» 21 октября

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK объявил о $7,6 млрд штрафа для «Газпрома» и суммарно около $100 млн для европейских Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Все эти компании принимают участие в проекте «Северный поток-2».

«Ответ там будет совершенно одинаков — встречный иск и не более того. Никто этих денег платить не будет, тем более что польское антимонопольное агентство не является общеевропейским», — уверен Марцинкевич.

«Северный поток - 2»: США расширили санкции против проекта, а Германия приравняла американский СПГ к углю по уровню вреда для экологии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По его словам, «профсоюз юристов пяти европейских энергетических компаний и Газпрома впридачу как-нибудь справятся с проблемой», тем более, что UOKiK не имеет никакого отношения к «Северному потоку 2».