Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK объявил о $7,6 млрд штрафа для «Газпрома» и суммарно около $100 млн для европейских Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Все эти компании принимают участие в проекте «Северный поток-2».
«Ответ там будет совершенно одинаков — встречный иск и не более того. Никто этих денег платить не будет, тем более что польское антимонопольное агентство не является общеевропейским», — уверен Марцинкевич.
Даже если будет решение польского суда в пользу UOKiK, беспокоиться не стоит, поскольку «будет шесть апелляций», сказал эксперт.
По его словам, «профсоюз юристов пяти европейских энергетических компаний и Газпрома впридачу как-нибудь справятся с проблемой», тем более, что UOKiK не имеет никакого отношения к «Северному потоку 2».