Истцом указан Виктор Шарий, ответчиком — Министерство юстиции Украины.
Виктор Шарий в своем иске отметил, что использование его фамилии в названии партии, не имеющей к нему отношения, не должно происходить без его согласия.
Судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
Партию Шария создал в июне 2019 года известный украинский блогер-оппозиционер Анатолий Шарий, сейчас живущий за пределами Украины. На выборах в Верховную Раду в том же году партия набрала 2,3% голосов, в парламент не прошла.