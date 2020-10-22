В Окружной административный суд Киева поступил иск о запрете Партии Шария и о признании противоправной бездеятельности Минюста Украины, не запретившего эту партию, сообщили в пресс-службе суда 21 октября

Истцом указан Виктор Шарий, ответчиком — Министерство юстиции Украины.

Виктор Шарий в своем иске отметил, что использование его фамилии в названии партии, не имеющей к нему отношения, не должно происходить без его согласия.

Переплюнул Порошенко. Шарий обвинил Зеленского в заказе убийства © Facebook, Анатолий Шарий

Партию Шария создал в июне 2019 года известный украинский блогер-оппозиционер Анатолий Шарий, сейчас живущий за пределами Украины. На выборах в Верховную Раду в том же году партия набрала 2,3% голосов, в парламент не прошла.