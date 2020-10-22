Президент Украины освободил Олега Салюка с должности начальника управления СБУ в Сумской области и назначил вместо него Руслана Григоренко.
Облуправление СБУ в Волынской области возглавил Николай Лысенко, пришедший на смену Павлу Данюкову.
Пост главы ГУ СБУ в т.н Автономной республике Крым занял Олег Кулинич, назначенный вместо Евгения Нетужилова.
Также указом от 21 октября Алексей Омельченко был назначен начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ, а Александр Провоторов - начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.