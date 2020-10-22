Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской, Сумской областях, а также управления в Крыму, которое располагается в Херсонской области. Соответствующие указы были размещены на сайте президента 21 октября

Президент Украины освободил Олега Салюка с должности начальника управления СБУ в Сумской области и назначил вместо него Руслана Григоренко. Облуправление СБУ в Волынской области возглавил Николай Лысенко, пришедший на смену Павлу Данюкову. «Главное управление СБУ по Крыму» получило нового руководителя © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Олег Кулинич, назначенный вместо Евгения Нетужилова. Также указом от 21 октября Алексей Омельченко был назначен начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ, а Александр Провоторов - начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.