Налоговая полиция Киева раскрыла производство фальсифицированных средств дезинфекции, которые закупались за бюджетные средства в государственные учреждения. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киев 21 октября

По данным правоохранителей, служебные лица одного из столичных предприятий победили в конкурсных торгах, проводимых Департаментом социальной политики Киевской городской государственной администрации, но вместо качественных антисептиков поставляли фальсифицированные.

«Начиная с мая 2020 года, осуществляли реализацию некачественных, изготовленных из сырья неизвестного происхождения, средств дезинфекции для обработки рук и поверхностей (антисептиков), к тому же по значительно завышенным ценам», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Оперативникам также удалось изъять почти 1,2 тысячи литров «готовой продукции» и столько же технического спирта неизвестного происхождения, из которого изготавливались фальсифицированные антисептики.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители выясняют какой урон здоровью граждан мог нанести поддельный обеззараживатель.

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