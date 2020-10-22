Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого сообщил, что создается формат «Крымская платформа».
«Политический смысл — Зеленскому показывать, что он не отступился от Крыма, не махнул рукой, что ему забрасывали его оппоненты из "майданного" лагеря. Он демонстрирует, что не забыл. Но коэффициент полезного действия этих усилий пока вызывает очень большие вопросы», — сказал Золотарев.
По его словам, это, скорее, симуляция бурной деятельности в преддверии местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.