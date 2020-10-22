Заявления о «Крымской платформе» - скорее симуляция бурной деятельности в преддверии выборов, нежели реальная инициатива. Об этом политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Заявленная Зеленским «Крымская платформа» станет инструментом давления на Россию © Facebook, Ruslan Bortnik Владимир Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого сообщил, что создается формат «Крымская платформа».

«Политический смысл — Зеленскому показывать, что он не отступился от Крыма, не махнул рукой, что ему забрасывали его оппоненты из "майданного" лагеря. Он демонстрирует, что не забыл. Но коэффициент полезного действия этих усилий пока вызывает очень большие вопросы», — сказал Золотарев.

По его словам, это, скорее, симуляция бурной деятельности в преддверии местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

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