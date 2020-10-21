На заседании Кабинета министров Украины 21 октября премьер-министр Денис Шмыгаль попросил украинских избирателей на выборах в местные органы власти соблюдать особые правила безопасности в связи с распространением коронавируса, передает kp.ua

«Хочу обратиться к украинцам с нестандартной просьбой. Захватите, пожалуйста, на избирательный участок собственную ручку и постарайтесь не брать с собой детей», — сказал премьер-министр.

Местные выборы на Украине - 2020: политтехнология от «А» до «Я» © скриншот видео Украина.ру Максим Степанов призвал избирателей надевать маски и придерживаться дистанции в 1-1,5 метра. Также на входе в избирательные участки оборудуют места для антисептика и будут измерять температуру избирателям.

На 21 октября на Украине зафиксирован новый антирекорд, 6719 заразившихся коронавирусом за сутки.

Местные выборы в стране назначены на 25 октября.