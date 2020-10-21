«Хочу обратиться к украинцам с нестандартной просьбой. Захватите, пожалуйста, на избирательный участок собственную ручку и постарайтесь не брать с собой детей», — сказал премьер-министр.
Ранее, на брифинге 21 октября, глава Минздрава Украины Максим Степанов призвал избирателей надевать маски и придерживаться дистанции в 1-1,5 метра. Также на входе в избирательные участки оборудуют места для антисептика и будут измерять температуру избирателям.
На 21 октября на Украине зафиксирован новый антирекорд, 6719 заразившихся коронавирусом за сутки.
Местные выборы в стране назначены на 25 октября.