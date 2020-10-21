Почему в скором будущем на Украине может возникнуть угроза повторения карабахского сценария, рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью каналу Ukrlife.TV 19 октября

«Разрушение старого миропорядка делает возможным повторение в Украине нагорно-карабахских сценариев… Каждая страна будет делать то, что считает возможным, поскольку никто ни за что не накажет», — заявил эксперт.

«Заставить в приказном порядке»: Абзалов предложил сценарий урегулирования карабахского конфликта © РИА Новости, Александр Натрускин

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Стороны неоднократно договаривались о перемирии, но тут же обвиняли друг друга в его нарушении.

Ранее экс-советник секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо в интервью изданию Украина.ру отметил, что для полноценного достижения мира в регионе украинская власть не проявляет политической воли, живет внутри непонятных красных линий и идёт на поводу у «партии войны».