Перед назначением и с Фокиным, и с Кравчуком общались, выясняли нюансы, но очень сильно надеялись, что их старая партийная школа не позволит делать резких движений. В случае с Фокиным просчитались! Он не умеет, как Макарович, «между капельками», считает украинский общественный деятель Сергей Сивохо

- Сергей, что вы думаете об отставке Фокина? Она справедлива? В чем ее причина?

— У нас в стране просто такой аттракцион — назначать и увольнять. Я уже на этих «украинских горках» покатался — чуть не стошнило. Конечно, увольнение Фокина — это дико и смешно одновременно. Вы что, не знали, какая позиция у человека? Не донесли ему свою позицию? Не согласовали все острые вопросы? Или он должен был просто сидеть на переговорах болванчиком и надувать щеки?

Так это не того масштаба человек! Он первый премьер Украины, он давно заслужил право на своё мнение, и это мнение человека, который в силу своего опыта опирается на факты и национальные интересы. А у нас страной управляют эмоции толпы, причём самые низменные.

«Снова голос разума освистали»: Сивохо раскритиковал увольнение Фокина © Facebook, Сергей Сивохо



- Как Фокин попал на свой пост? По какой причине был назначен? Беседовали ли с ним перед назначением?

— После ухода из ТКГ Леонида Кучмы нужно было укрепить наши позиции кем-то не менее авторитетным. Тогда выбор пал на первого президента и первого премьера. Ещё шутили — время первых!

Естественно, перед назначением с ними общались, выясняли нюансы, но очень сильно надеялись, что их старая партийная школа не позволит делать резких движений. В случае с Фокиным просчитались! Он не умеет, как Макарович, «между капельками».



- Почему люди, которые хотели бы приложить усилия, чтобы добиться мира в Донбассе, постоянно уходят в отставку?

— Пока для достижения мира нет политической воли. Изначально она была, но отсутствие команды и грамотной селекции позволили болоту «засосать» все нужные инициативы, включая и мирную. Сейчас власть живет внутри непонятных красных линий, идёт на поводу у «партии войны» и демонстрирует свою слабость и определенный инфантилизм.

Мы все наблюдаем, как «забалтывается» и «замораживается» мирный процесс, потому что, как оказалось, война — это удобная матрица для существования властного планктона в Украине. А Донбасс и его проблемы интересны только жителям Донбасса.