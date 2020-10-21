Националистически настроенные украинские пользователи соцсетей восхищаются картиной, посвященной участию казаков в польском походе на Москву 1618 года. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру 21 октября

Художник-баталист Андрей Серебряков в октябре 2020 года написал полотно «Гетман Петро Конашевич-Сагайдачный и полковник Михайло Дорошенко возле Арбатских ворот Москвы, октябрь 1618 года».

Благодаря сюжету картина «обречена на успех у национально озабоченной украинской публики» и уже распространяется в соцсетях с восторженными комментариями, отмечается в публикации Telegram-канала Украина.ру.

День в истории. 4 декабря: казаки капитулируют перед Речью Посполитой © Войсковая рада на Сечи. Диорама в Музее истории запорожского казачества, остров Хортица

В 1620 году Петр Сагайдачный направил в Москву посольство, выразив готовность запорожских казаков служить царю за определенную плату и возвращение гетманской булавы. Дорошенко, позже ставший гетманом, также в будущем поддерживал дружественные отношения с русскими царями.