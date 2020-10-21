Художник-баталист Андрей Серебряков в октябре 2020 года написал полотно «Гетман Петро Конашевич-Сагайдачный и полковник Михайло Дорошенко возле Арбатских ворот Москвы, октябрь 1618 года».
Благодаря сюжету картина «обречена на успех у национально озабоченной украинской публики» и уже распространяется в соцсетях с восторженными комментариями, отмечается в публикации Telegram-канала Украина.ру.
В 1618 году гетман Сагайдачный и атаман Дорошенко участвовали в Московском походе польского короля Владислава IV. Войска Речи Посполитой, в том числе запорожские казаки, подошли к Москве, однако взять её штурмом не смогли.
В 1620 году Петр Сагайдачный направил в Москву посольство, выразив готовность запорожских казаков служить царю за определенную плату и возвращение гетманской булавы. Дорошенко, позже ставший гетманом, также в будущем поддерживал дружественные отношения с русскими царями.