Речь идет об изменениях в уже утвержденный порядок использования бюджетных средств на централизованные медицинские закупки.
Минздрав планирует вернуть себе полный контроль над процессом, в том числе исключительное право формировать технические требования и характеристики к товарам перед объявлением торгов.
По мнению журналистов, это чревато внесением заранее согласованных под конкретный товар условий, которые позволят не допускать на торги других участников.
Планируемые изменения в Минздраве комментировать отказались.