Министерство здравоохранения Украины снова может взять под свой контроль закупки, которые сейчас проводятся через подчиненное ему ГП «Медицинские закупки Украины». Об этом 20 октября сообщил портал Bihus.info со ссылкой на копию проекта постановления

Медицинский геноцид на Украине. Минздрав доводит украинцев до смерти © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк идет об изменениях в уже утвержденный порядок использования бюджетных средств на централизованные медицинские закупки.

Минздрав планирует вернуть себе полный контроль над процессом, в том числе исключительное право формировать технические требования и характеристики к товарам перед объявлением торгов.

По мнению журналистов, это чревато внесением заранее согласованных под конкретный товар условий, которые позволят не допускать на торги других участников.

Планируемые изменения в Минздраве комментировать отказались.