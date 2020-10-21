Медицинский геноцид на Украине. Минздрав доводит украинцев до смерти
Медицинский геноцид на Украине. Минздрав доводит украинцев до смерти
© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
Речь идет об изменениях в уже утвержденный порядок использования бюджетных средств на централизованные медицинские закупки.

Минздрав планирует вернуть себе полный контроль над процессом, в том числе исключительное право формировать технические требования и характеристики к товарам перед объявлением торгов.

По мнению журналистов, это чревато внесением заранее согласованных под конкретный товар условий, которые позволят не допускать на торги других участников.

Планируемые изменения в Минздраве комментировать отказались.