По словам Сусловой, женщины для многих из партий, где созданы женские платформы, — это исключительно вопрос заполнения квот, а не реальная команда.
Поэтому, рассказала она, политические боссы заранее заставляют женщин писать заявления о сложении полномочий, чтобы на их место зашли другие люди.
«Девочки, не делайте этого! Женское движение партии "За будущее» защитит и будет помогать каждой женщине, каждой депутатке, которая искренне делает свое дело, от какой бы партии она ни баллотировалась», — призвала Суслова.
Партия «За будущее» была организована за несколько месяцев до местных выборов на основе одноименной депутатской группы в Верховной Раде, партию возглавляет соратник олигарха Игоря Коломойского, бывший губернатор Одесской области Игорь Палица.