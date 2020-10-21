Представители власти готовят серьезное давление на женщин, которых выберут в органы местной власти, сообщила лидер женского движения партии «За будущее» Ирина Суслова в Facebook 21 октября

По словам Сусловой, женщины для многих из партий, где созданы женские платформы, — это исключительно вопрос заполнения квот, а не реальная команда.

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«Девочки, не делайте этого! Женское движение партии "За будущее» защитит и будет помогать каждой женщине, каждой депутатке, которая искренне делает свое дело, от какой бы партии она ни баллотировалась», — призвала Суслова.

Партия «За будущее» была организована за несколько месяцев до местных выборов на основе одноименной депутатской группы в Верховной Раде, партию возглавляет соратник олигарха Игоря Коломойского, бывший губернатор Одесской области Игорь Палица.