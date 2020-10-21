«Сказать, что они не виноваты, нельзя, если б они не были виноваты — не страдали бы. Потому они и страдают, что виновны. Но не все», — подчеркнул Филарет.
Он напомнил, что праведник Иов был невиновен, но все же принимал страдания.
«Так и на Донбассе — есть невиновные, которые страдают. В чем вина тех, кто виновен? В том, что они отступили от Бога, не верили, а во-вторых, они начали вот эту борьбу», — сказал Филарет.
Ранее стало известно, что Филарет заразился коронавирусом. 91-летний «патриарх» попал в реанимацию с двусторонней пневмонией, его состояние оценивалось как тяжелое. Спустя некоторое время он пошел на поправку и был выписан из больницы.