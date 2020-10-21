«За что я люблю осень? За эту всеобщую умиротворенность. За тишину, спокойствие, безмолвие. За это ощущение реальной нереальности, словно все вокруг замерло, время остановилось, а ты стоишь, вдыхаешь морозный, освежающе колючий воздух, и на душе так тихо… словно всего остального мира вместе с его проблемами и суетой вдруг не стало», — написала она в посте.
Поклонники обратили внимание на внушительный бюст Кузнецовой.
«Плоды созрели», «Очень хорошо выглядишь», «Вот это апельсинки», «Ты невероятно красивая», «Выглядишь просто отпадно», — написали они в комментариях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
За что я люблю осень? За эту всеобщую умиротворенность. За тишину, спокойствие, безмолвие. За это ощущение реальной нереальности, словно все вокруг замерло, время остановилось, а ты стоишь, вдыхаешь морозный, освежающе колючий воздух, и на душе так тихо… словно всего остального мира вместе с его проблемами и суетой вдруг не стало…. @zvezdagramma @bodypositivelike.. #beautiful #beautifulgirls #beautifulwomen #bodypositive #beauty #germany #ukraine #misstopukraineplussize #ukrainewomen #usa #tiktok #plussizewomen #plussizemodel #plussize #egypt #effyourbeautystandards #moscow #oversize #liketime #lovemybody #vsco #md #nailart #zara #queen #jungkook #instalike #бодипозитив #украина #киев