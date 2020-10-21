Певица поблагодарила подписчиков, положительно оценивших ее прошлое фото, на котором она хвастается фигурой.
«Спасибо огромное всем, кто понимает, что такое работа над собой) и за то, что любите и принимаете меня любой», — написала она.
Звезда выложила новый снимок, на котором она без макияжа, в темных очках и с растрепанными волосами. Также она не использовала улучшающие внешность фильтры Instagram.
«Мое мнение: я офигенная. Простите. Поэтому позволяю себе фото нерасчесанной, без фильтров и ретуши», — заявила певица.
«В сто раз лучше, чем эти шаблонные фотки», «Я вас здесь просто не узнала», «За реальную красоту», «Фигура — бомба», «Если вас держат в заложниках лайкните комментарий, походу не кормят совсем», — разделились мнения подписчиков.
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Почитала комменты под прошлым постом) столько комплиментов!♥️ Спасибо огромное всем, кто понимает, что такое работа над собой) и за то, что любите и принимаете меня любой) были и другие мнения 😜 и я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать своё мнение. Мое мнение: я офигенная) простите ☺️ поэтому позволяю себе фото не расчесанной, без фильтров и ретуши #какоесчастьелюбитьсебя