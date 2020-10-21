Популярная певица украинского происхождения Вера Брежнева поделилась 19 октября в Instagram снимком без фильтров и макияжа

Певица поблагодарила подписчиков, положительно оценивших ее прошлое фото, на котором она хвастается фигурой.

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Звезда выложила новый снимок, на котором она без макияжа, в темных очках и с растрепанными волосами. Также она не использовала улучшающие внешность фильтры Instagram.

«Мое мнение: я офигенная. Простите. Поэтому позволяю себе фото нерасчесанной, без фильтров и ретуши», — заявила певица.

«В сто раз лучше, чем эти шаблонные фотки», «Я вас здесь просто не узнала», «За реальную красоту», «Фигура — бомба», «Если вас держат в заложниках лайкните комментарий, походу не кормят совсем», — разделились мнения подписчиков.