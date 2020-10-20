Циничные вопросы задают детям авторы сфальсифицированного учебника, рассказал директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский на своей странице в Facebook 20 октября

«Перед вами два фото. Вверху: фото из учебника "История Украины для 11-го класса" 2019 года издания. К фото идет подпись — выселение украинского населения из Польши во время операции "Висла"», — пишет Долинский.

Рядом он опубликовал это же фото, только в лучшем качестве. Если присмотреться, то на выселяемых «украинцах» видны нашитые шестиконечные звезды, которыми нацисты помечали евреев, подчеркнул он.

«Все очень просто: авторы рекомендованного Министерством образования Украины учебника сфальсифицировали пособие, использовав для иллюстрации выселения украинцев фото Холокоста — депортации евреев Лодзи в нацистские концлагеря смерти», — констатировал Долинский.

Он отмечает, что на той же странице авторы цинично просят детей «рассмотреть фотодокумент» и задают вопросы: «О каких чувствах и настроениях свидетельствуют лица, позы и жесты изображенных? Сочувствуете ли вы этим людям?».

Авторы фальсифицированного учебника Виталий Власов и Станислав Кульчицкий таким образом выдали жертв нацистов за «пострадавших от НКВД» украинцев.

Книга не только рекомендована Министерством образования и науки Украины, она закуплена на государственные деньги тиражом 154 тысячи экземпляров, добавил Долинский.