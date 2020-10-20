Официальный Ереван не просит помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако работает с ОДКБ. Об этом заявил замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян, сообщает 20 октября РИА Новости

Президент Армении выступил против вмешательства России в Карабахский конфликт © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

«Если будет нападение на Армению, то мы сначала должны оповестить ООН, а затем уже обратиться в ОДКБ. Все это регламентировано… То, что Армения формально не обращается в ОДКБ, не означает, что мы не работаем с этой организацией», — сказал Кочарян.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.