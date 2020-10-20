Кочарян описал порядок обращения за помощью в ОДКБ, куда, кроме Армении входят Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
«Если будет нападение на Армению, то мы сначала должны оповестить ООН, а затем уже обратиться в ОДКБ. Все это регламентировано… То, что Армения формально не обращается в ОДКБ, не означает, что мы не работаем с этой организацией», — сказал Кочарян.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.