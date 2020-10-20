За недавние два месяца резко обострилась ситуацию на постсоветском пространстве. За это время произошли крупнейшие в истории протесты в Белоруссии, серьезнейшая эскалация конфликта в Нагорном Карабахе и очередное свержение власти в Киргизии.
В частности, отметил эксперт, от России по любому поводу требуют, чтобы она отправила в те или иные страны свои войска, привела к власти нужным им людей, предоставила финансовую помощь, а потом ушла из этих стран и больше не вмешивалась в их дела.
«Это не то, что деструктивно. Это нереальный подход. Всюду нельзя послать войска, и таким образом решать вопросы. А других предложений наших коллег из-за рубежа не поступает», — констатировал Ищенко.
Политолог добавил, что Россия использует военную силу на постсоветском пространстве только в тех случаях, где происходит вторжение Запада, которое задевает непосредственно российские интересы, и с которым не могут справиться местные элиты, как это было в ситуации с Южной Осетией и с Крымом.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.