Деятельность США в биологических лабораториях на постсоветском пространстве непрозрачна и ведется в отрыве от подходов, которые использует мировое сообщество, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости 20 октября

«Почему вызывает такого рода деятельность вопросы? Она непрозрачная, она ведется в отрыве от тех подходов, которые используются мировым сообществом, международными организациями, поэтому вызывает вопросы», — сказал Медведев.

Яков Кедми сказал, с какой целью США установили биолаборатории по всему периметру РФ © CCO, Pixabay

Политик отметил, что такие вопросы возникали и раньше, однако сейчас они особенно актуальны в свете того, что «человечество получило в этом году с пандемией нового коронавируса».