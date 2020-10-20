«Почему вызывает такого рода деятельность вопросы? Она непрозрачная, она ведется в отрыве от тех подходов, которые используются мировым сообществом, международными организациями, поэтому вызывает вопросы», — сказал Медведев.
Его слова прозвучали на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.
Политик отметил, что такие вопросы возникали и раньше, однако сейчас они особенно актуальны в свете того, что «человечество получило в этом году с пандемией нового коронавируса».