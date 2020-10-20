Во вторник, 20 октября, Зеленский выступил перед депутатами в Верховной Раде с ежегодным посланием. Глава государства отчитался о ситуации с коронавирусом в стране, рассказал, чего ждет от легализации игорного бизнеса, затронул вопрос амнистии в Донбассе и сообщил, что Украина начинает строить сразу две государственные военно-морские базы для защиты черноморского региона.
Во время выступления камеры запечатлели депутата от президентской партии Третьякову, которая активно кивала головой без остановки в течение минуты.
Вероятно, Третьякова, таким образом, показала, что поддерживает каждое слово Зеленского. При этом, украинские СМИ усомнились в адекватности поведения депутата.