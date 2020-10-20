Депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова активно кивала головой во время ежегодного обращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту. Соответствующее видео 20 октября обнародовал канал KlymenkoTime в Telegram

Езжайте в Россию, если вам там нравится – Зеленский © пресс-служба президента Украины

Во время выступления камеры запечатлели депутата от президентской партии Третьякову, которая активно кивала головой без остановки в течение минуты.

Вероятно, Третьякова, таким образом, показала, что поддерживает каждое слово Зеленского. При этом, украинские СМИ усомнились в адекватности поведения депутата.