«Мы удалили эту учетную запись и эту страницу за нарушение нашей политики в отношении использования нашей платформы людьми, участвующими в операциях по оказанию влияния на выборы», — сказал представитель Facebook.
В свою очередь Деркач в своем Telegram-канале заявил, что блокировка его аккаунта в соцсети произошла после публикации американскими медиа заявления депутата о существовании в распоряжении у правоохранительных органов Украины ноутбука, при помощи которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов.
«Блокировка моего аккаунта в Facebook — прямое вмешательство в избирательный процесс в Украине. Я являюсь народным депутатом Украины и принимаю непосредственное участие в выборах в органы местного самоуправления в Украине. Подобный запрет доступа к коммуникации с моими избирателями считаю прямым вмешательством в выборы в Украине со стороны представителей демокоррапшн», — заявил нардеп.
Он сказал, что считает данное действие прямым нарушением первой поправки Конституции США и наступлением на демократию и свободу слова, а также попыткой осуществить давление на украинское следствие.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.