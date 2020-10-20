Администрация соцсети Facebook заблокировала аккаунт народного депутата Украины Андрея Деркача, которого в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщил BuzzFeed 19 октября

Представитель посольства США на Украине назвал Деркача русским шпионом и пригрозил новым витком санкций © Facebook, Андрей Деркач сказал представитель Facebook.

В свою очередь Деркач в своем Telegram-канале заявил, что блокировка его аккаунта в соцсети произошла после публикации американскими медиа заявления депутата о существовании в распоряжении у правоохранительных органов Украины ноутбука, при помощи которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов.

«Блокировка моего аккаунта в Facebook — прямое вмешательство в избирательный процесс в Украине. Я являюсь народным депутатом Украины и принимаю непосредственное участие в выборах в органы местного самоуправления в Украине. Подобный запрет доступа к коммуникации с моими избирателями считаю прямым вмешательством в выборы в Украине со стороны представителей демокоррапшн», — заявил нардеп.

Он сказал, что считает данное действие прямым нарушением первой поправки Конституции США и наступлением на демократию и свободу слова, а также попыткой осуществить давление на украинское следствие.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.