Лауреат Нобелевской премии мира далай-лама XIV 20 октября впервые пообщался с украинцами в прямом эфире. Об этом сообщили на его официальном сайте

«Читайте мантру Тары». Далай-Лама рассказал, как побороть коронавирус © РИА Новости, Юрченко | Перейти в фотобанк беседы на Facebook-странице организаторов EdCamp Ukraine с 06:30 до 07:30.

Далай-лама поднял три главные темы — «Образование для мира», «Мир в мире людей» и «Пандемия и ее влияние на человечество».

Вопросы от украинцев собирали заранее в течение 10 дней, лучшие из них (по мнению организаторов) задали далай-ламе.

По словам председателя Совета EdCamp Ukraine Александра Елькина, украинцы часто спрашивали о войне на Востоке, отсутствии устойчивого развития страны. Многие задавали общечеловеческие вопросы: о поиске цели, счастья, мира с окружающими и собой. Интересовались мнением далай-ламы о различных философских вопросах, идеях и даже о диете или брачной измене.

Далай-лама XIV (имя при рождении — Джецун Джампхел Нгаванг Лобсанг еше Тенцзин Гьяцо) — духовный лидер Тибета, лауреат Нобелевской премии мира. Родился 6 июля 1935 года в семье крестьянина в Тибете. В возрасте 2 лет был объявлен реинкарнацией прошлого далай-ламы XIII. В 1950 году, когда независимый Тибет был вновь оккупирован Китаем, в возрасте 15 лет полностью взял на себя обязанности далай-ламы — духовного и политического лидера страны. После Тибетского восстания в 1959 году был вынужден покинуть Тибет, как и тысячи его соотечественников, и поселиться в городе Дармсала на севере Индии. С тех пор далай-лама продолжает быть лидером буддийского мира и до 2011 года был председателем правительства Тибета в изгнании.

Далай-лама XIV никогда не призывал к насильственному возвращению независимости Тибета, но использует все возможности мирного разрешения ситуации. За свой вклад в развитие мира и гуманизм, защиту прав человека во всем мире в 1989 году получил Нобелевскую премию мира. Он выступает с лекциями, принимает участие в панельных дискуссиях, проводит диалоги с представителями различных культур, наций и религий, посещает университеты и государственные учреждения.