Киев намерен с помощью Евросоюза вынудить Россию разрешить транспортировку на украинскую границу казахского и туркменского газа, чтобы лишить «Газпром» монополии на поставки голубого топлива в ЕС, рассказал глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью S&P Global Platts, перевод которого опубликован на сайте компании 19 октября

«Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию», — сказал Макогон.

«Северный поток - 2»: Польша хочет оштрафовать «Газпром» на 7,6 миллиардов, ЕС в недоумении, а ФРГ поддерживает проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее в декабре 2019 года занимавший в то время пост исполнительного директора «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что только одна европейская компания выказывала интерес к закупкам газа на украино-российской границе, но в итоге и она отказалась.

Как отмечали эксперты, в таком случае ответственность за транзит по территории Украины взяли бы на себя европейские заказчики, однако им этого не хочется.

Украина неоднократно была поймана на воровстве транзитного газа, направлявшегося в Европу. Это стало причиной «газовой войны» с РФ в 2008-2009 годах.