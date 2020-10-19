«Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию», — сказал Макогон.
Он высказал мнение, что Европа должна быть очень настойчивой в этом вопросе. Также он считает, что Евросоюз должен покупать газ на российско-украинской границе.
Ранее в декабре 2019 года занимавший в то время пост исполнительного директора «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что только одна европейская компания выказывала интерес к закупкам газа на украино-российской границе, но в итоге и она отказалась.
Как отмечали эксперты, в таком случае ответственность за транзит по территории Украины взяли бы на себя европейские заказчики, однако им этого не хочется.
Украина неоднократно была поймана на воровстве транзитного газа, направлявшегося в Европу. Это стало причиной «газовой войны» с РФ в 2008-2009 годах.