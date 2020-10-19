Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал, что миру пока не удается победить COVID-19, и виной тому разобщенность стран, передает агентство Reuters 19 октября

«Пандемия COVID-19 стала главным глобальным вызовом для всего международного сообщества, для мультикультурализма и для меня как генерального секретаря Организации Объединенных Наций… К сожалению, это тест, который пока не удается пройти международному сообществу», — сказал Гутерреш.

Ученые назвали новый симптом коронавируса © AP, Efrem Lukatsky

За отсутствие единства в вопросе борьбы с болезнью Гутерреш раскритиковал такие страны, как Афганистан, Йемен и Сирию.

На данный момент в мире зафиксировано 40 миллионов заражений коронавирусом и уже 1,11 миллиона смертей.