«Пандемия COVID-19 стала главным глобальным вызовом для всего международного сообщества, для мультикультурализма и для меня как генерального секретаря Организации Объединенных Наций… К сожалению, это тест, который пока не удается пройти международному сообществу», — сказал Гутерреш.
Он уверен, что если не предпринять меры по борьбе с болезнью сообща, то «микроскопический вирус может загнать миллионы людей в нищету и голод» и, как следствие, обвалить мировую экономику.
За отсутствие единства в вопросе борьбы с болезнью Гутерреш раскритиковал такие страны, как Афганистан, Йемен и Сирию.
На данный момент в мире зафиксировано 40 миллионов заражений коронавирусом и уже 1,11 миллиона смертей.