Неизвестные вломились в квартиру кандидата в депутаты облсовета от «Оппозиционной платформы - За жизнь» в Бериславе Херсонской области, облили зеленкой его и еще троих кандидатов в депутаты, а также похитили ноутбук. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Нацполиции в области

Суд арестовал подозреваемого в нападении на агитатора от партии Кличко © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«В это время в незапертую квартиру зашли пять злоумышленников в масках. Угрожая битой, один из преступников забрал у 49-летней гостьи ноутбук. Другой злоумышленник облил всех присутствующих зеленкой, после чего неизвестные покинули квартиру и ушли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего было открыто уголовное дело по статье «разбой».

Ранее в поселке Рудно подо Львовом злоумышленники напали на кандидата в депутаты Львовского горсовета от «Народного руха Украины» Богдана Каличака и устроили драку, в результате которой пострадал его отец. Также один из нападавших ломом разбил его автомобиль.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.