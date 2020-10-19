Отмечается, что на момент инцидента в квартире кандидата происходило заседание представителей ОПЗЖ, на котором присутствовали еще трое гостей кандидатов в депутаты районных или городских советов.
«В это время в незапертую квартиру зашли пять злоумышленников в масках. Угрожая битой, один из преступников забрал у 49-летней гостьи ноутбук. Другой злоумышленник облил всех присутствующих зеленкой, после чего неизвестные покинули квартиру и ушли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего было открыто уголовное дело по статье «разбой».
Ранее в поселке Рудно подо Львовом злоумышленники напали на кандидата в депутаты Львовского горсовета от «Народного руха Украины» Богдана Каличака и устроили драку, в результате которой пострадал его отец. Также один из нападавших ломом разбил его автомобиль.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.