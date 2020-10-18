Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на онлайн-брифинге по случаю Всемирного дня продовольствия и празднования 75-й годовщины продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает Укринформ 18 октября

Высоцкий утверждает, что Украина обеспечивает продовольствием 150 млн человек во всем мире и может удвоить эти объемы.

«Мы подсчитывали — и это было подтверждено источниками международных расчетов, — что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое — это реально достижимо», — сказал заместитель министра.

Алексей Зубец: Разговоры об Украине как о великой сельскохозяйственной державе — это мифология © Youtube / Алексей Зубец

Высоцкий заявил, что Украина готова помочь ФАО ООН (англ. Food and Agriculture Organization, FAO. — ред.) в преодолении голода в мире.

Но для этого стране нужна возможность использовать мировые технологии в производстве, а также привлечение инвестиций, в том числе на орошение, добавил заместитель министра. Кроме того, необходима интеграция Украины в международные цепи поставок.