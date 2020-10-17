«Я считаю, власть должна запретить подобные действия… Это же угроза жизни и здоровью человека. Почему люди наши должны участвовать в каких-то опытах, каких-то там чужих заграничных дядь, если уже кто-то это сделал, провел эту работу, провел две фазы испытаний, подтвердил возможность использования, готов предоставить эту вакцину», — возмутился Медведчук.
По словам политика, продвижение европейской вакцины нынешней властью — пиар. Он считает, что ожидать ее поступления Украина может только после обеспечения жителей Евросоюза, не раньше второй половины 2021 года.
Медведчук подчеркнул, что в то же время в России планируется регистрация уже третьей вакцины.
Ранее директор государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко заявила, что в стране планируют провести испытания европейской вакцины от коронавируса. Для испытаний хотят отобрать около 4,2 тысячи добровольцев.