Власти Украины должны запретить испытания европейской вакцины от коронавируса на жителях страны. Об этом 16 октября заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, передает «112 Украина»

США опробуют скандальную вакцину от COVID-19 на украинцах © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

По словам политика, продвижение европейской вакцины нынешней властью — пиар. Он считает, что ожидать ее поступления Украина может только после обеспечения жителей Евросоюза, не раньше второй половины 2021 года.

Медведчук подчеркнул, что в то же время в России планируется регистрация уже третьей вакцины.

Ранее директор государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко заявила, что в стране планируют провести испытания европейской вакцины от коронавируса. Для испытаний хотят отобрать около 4,2 тысячи добровольцев.