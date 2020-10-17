Президент Белоруссии Александр Лукашенко может пойти на поводу у Запада и вступить в переговоры с оппозицией или идти навстречу пожеланиям народа, но не подчиняться требованиям толпы. Об этом политолог Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Или сплетут лапти»: Ищенко описал два сценария для Лукашенко © REUTERS, Tut.By via REUTERS Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

По словам Корнилова, сейчас перед Лукашенко лежат два сценария.

«Первый — сценарий [экс-президента Украины Виктора] Януковича, на который его толкает Запад, Тихановская и прочие — договариваться с этой оппозицией… И второй сценарий это, условно говоря, сценарий [президента Франции Эммануэля] Макрона: с одной стороны я, вроде бы, иду навстречу пожеланиям своего народа, но не подчиняюсь требованиям толпы… Если нарушается закон — перекрытие улиц, нападение на полицейских — действую очень жестко», — пояснил он.

Политолог отметил, что за два года протестов «желтых жилетов» во Франции никто не предпринял попытки ввести санкции против Макрона, соответственно, для Лукашенко сохраняется такой же сценарий.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.