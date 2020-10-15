Чего ожидать от протестов в Белоруссии, какие сценарии остались актуальными для президента Александра Лукашенко и что с этим всем следует делать Россия, в интервью Украине.ру рассказал политолог Владимир Корнилов

3 октября находящаяся за пределами Белоруссии оппозиционерка Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко. В нём — три главных пункта: глава государства отказывается от власти, прекращается «насилие на улицах», политических заключенных освобождают.

Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

- Владимир, как вы считаете, зачем и почему Тихановская пошла на такой шаг?

— Это что, первый ее ультиматум, что ли? Вы понимаете, они действительно видят, что протесты идут на спад, с одной стороны, и в то же время радикализируются. Им нужно не упустить инициативу.

А предыдущие 125 ультиматумов, которые выдвигала оппозиция — Тихановская, штаб Тихановской, координационный совет, NEXTA и прочие — они что, уже отменены или удовлетворены?

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Все это ради «всеобщей забастовки», которая будет почему-то через 13 дней? Но извините, штаб Тихановской объявил «всеобщую забастовку» в Белоруссии еще в середине августа.

И с тех пор и штаб, и Тихановская не раз заявляли, что эта забастовка якобы идет. Якобы где-то созданы стачечные фонды и прочее. А когда эта забастовка остановилась, если Тихановская опять грозит этой всеобщей забастовкой? Вот это я, честно говоря, пропустил. Я нигде не видел, чтобы та, предыдущая забастовка уже была свернута, приостановлена, поставлена на паузу.

Так что, честно говоря, с ультиматумами уже явно какой-то творческий кризис наступил.

- Вы говорили о радикализации протестов в Белоруссии — а как вы считаете, может ли ситуация развиваться так, как это было в Киеве в 2014 году, когда были провокации, стрельба по протестующим? Может ли Тихановская пойти на такой шаг?

— Сама Тихановская не приедет стрелять, Порошенко же тоже не стрелял лично, но, конечно, провокации будут серьезные. Причем я заявлял это с самого начала, и не раз слышал заявления от наших белорусских коллег, что вот, всё идет на спад, само рассосется. Конечно, нет, конечно не рассосется.

Вбуханы деньги уже немалые, так что вот так брать и отказываться от этого никто не будет.

Если протест будет и дальше так вялотекуще развиваться и численность его будет падать, обязательно, гарантирую вам, кукловоды этого процесса, а не Тихановская, которая лишь инструмент, но кукловоды обязательно пойдут на серьезнейшие, возможно даже и кровавые провокации.

В этом не приходится сомневаться, это закон жанра. Он обкатан не только на Украине, но и в разных цветных революциях.

- Как по-вашему, жесткие действия белорусских силовиков помогут упокоить этот протест или наоборот, еще больше его радикализируют, распалят протестующих?

— Здесь палка о двух концах, ясное дело. Главное эту палку ни в ту, ни в другую сторону не перегнуть.

На самом деле сейчас перед Лукашенко лежит два сценария. Первый — сценарий Януковича, на который его толкает Запад, Тихановская и прочие — договариваться с этой оппозицией.

Лукашенко в СИЗО: как не надо поступать © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

И второй сценарий это, условно говоря, сценарий Макрона: с одной стороны я, вроде бы, иду навстречу пожеланиям своего народа, но не подчиняюсь требованиям толпы. Не признаю эту толпу как главенствующую власть, не веду с этой толпой диалог. Если нарушается закон — перекрытие улиц, нападение на полицейских — действую очень жестко.

Опять таки, два года спустя — именно столько времени протестуют «желтые жилеты» во Франции — мы что, слышим, что кто-то говорит о санкциях против Макрона? Европа разве требует его отставки? Нет.

Так что у Лукашенко есть два таких сценария.

- Какую позицию следует занимать России?

— В первую очередь роль России была обозначена в словах Путина, когда он говорил, что дал добро на запрос Лукашенко о резерве правоохранителей на тот случай, если ситуация выйдет из-под контроля.

То есть, главная наша роль — это роль союзника в рамках ОДКБ и союзного государства. В рамках этих двух союзов Россия обязана — иначе смысла нету в этих союзах — отразить внешние атаки против Белоруссии. Сейчас эти внешние атаки совершаются, в первую очередь в информационном поле, в киберпространстве.

Транзит власти в Белоруссии: Кто придет на смену Лукашенко? © AP, Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP

Соответственно, вот тут есть союзнические обязательства, мы должны уже сейчас защищать белорусских союзников от вот этих вот внешних информационных атак.

В остальном пока нет внешней агрессии, все остальные — то есть протесты, диалоги, конституционная реформа — ну вы же понимаете, что это не роль России участвовать во всем этом. Пускай белорусы сами между собой договариваются.