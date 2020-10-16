В Азербайджане в ближайшее время будет транзит власти. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Абзалов: Вокруг России вырисовывается дуга нестабильности на постсоветском пространстве © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что президент Ильхам Алиев будет в перспективе уходить, и поэтому ему необходимы серьезные внешние позиции, в том числе по Карабаху, чтобы обеспечить стабильность передачи власти.

«Москва в рамках этого транзита хотела бы, чтобы ее позиции тоже учитывались. Очень не хотелось бы получить второго Эрдогана на азербайджанском треке», — указал Абзалов.

Политолог добавил, что России, учитывая особенности и Армении, и Азербайджана, по сути придется урегулировать карабахский конфликт за 3-4 месяца, который не смогли решить за 20 лет, потому что иначе он грозит еще более опасными рисками.

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