Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция выступила в поддержку Азербайджана. Позднее на переговорах в России Ереван и Баку договорились прекратить огонь с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Эксперт отметил, что президент Ильхам Алиев будет в перспективе уходить, и поэтому ему необходимы серьезные внешние позиции, в том числе по Карабаху, чтобы обеспечить стабильность передачи власти.
«Москва в рамках этого транзита хотела бы, чтобы ее позиции тоже учитывались. Очень не хотелось бы получить второго Эрдогана на азербайджанском треке», — указал Абзалов.
Политолог добавил, что России, учитывая особенности и Армении, и Азербайджана, по сути придется урегулировать карабахский конфликт за 3-4 месяца, который не смогли решить за 20 лет, потому что иначе он грозит еще более опасными рисками.
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