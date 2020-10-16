По его данным, это уже составляет 12% от общего числа проголосовавших на выборах в 2016 году, причем восемь штатов еще не сообщили данные.

Показатель досрочного голосования в этом году в 10 раз превышает показатель 2016 года.

Явка демократов при этом превышает явку республиканцев в соотношении два к одному в 42 штатах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о попытке подтасовки выборов с помощью почтового голосования в Северной Каролине.

Он отмечал, что некоторые жители штата получили по почте по два бюллетеня для голосования.

По его словам, Демократическая партия США создает угрозу выборам.

Отец за сына. Трамп бьёт Байдена Украиной
Отец за сына. Трамп бьёт Байдена Украиной
© AP, Visar Kryeziu
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Республиканец Трамп претендует на переизбрание. Его соперник демократ — бывший вице-президент США Джо Байден.

Последний попал в крупный скандал после того, как выяснилось, что он был участником многомиллионных коррупционных схем на Украине и в Китае.

Однако соцсети Twitter и Facebook блокируют у себя эту информацию, поэтому большинство американцев может так и не узнать об этой истории.