По его данным, это уже составляет 12% от общего числа проголосовавших на выборах в 2016 году, причем восемь штатов еще не сообщили данные.
Показатель досрочного голосования в этом году в 10 раз превышает показатель 2016 года.
Явка демократов при этом превышает явку республиканцев в соотношении два к одному в 42 штатах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о попытке подтасовки выборов с помощью почтового голосования в Северной Каролине.
Он отмечал, что некоторые жители штата получили по почте по два бюллетеня для голосования.
По его словам, Демократическая партия США создает угрозу выборам.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Республиканец Трамп претендует на переизбрание. Его соперник демократ — бывший вице-президент США Джо Байден.
Последний попал в крупный скандал после того, как выяснилось, что он был участником многомиллионных коррупционных схем на Украине и в Китае.
Однако соцсети Twitter и Facebook блокируют у себя эту информацию, поэтому большинство американцев может так и не узнать об этой истории.