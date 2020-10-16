Более 17 млн американцев уже отдали голоса на президентских выборах 2020 года, что является рекордным показателем досрочного голосования, сообщает РИА Новости 16 октября со ссылкой на агентство Associated Press

По его данным, это уже составляет 12% от общего числа проголосовавших на выборах в 2016 году, причем восемь штатов еще не сообщили данные.

Показатель досрочного голосования в этом году в 10 раз превышает показатель 2016 года.

Явка демократов при этом превышает явку республиканцев в соотношении два к одному в 42 штатах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о попытке подтасовки выборов с помощью почтового голосования в Северной Каролине.

Он отмечал, что некоторые жители штата получили по почте по два бюллетеня для голосования.

По его словам, Демократическая партия США создает угрозу выборам.

Отец за сына. Трамп бьёт Байдена Украиной © AP, Visar Kryeziu Джо Байден.

Последний попал в крупный скандал после того, как выяснилось, что он был участником многомиллионных коррупционных схем на Украине и в Китае.

Однако соцсети Twitter и Facebook блокируют у себя эту информацию, поэтому большинство американцев может так и не узнать об этой истории.