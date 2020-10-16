Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о вредных привычках украинских футболистов. Соответствующее видео на днях опубликовали на YouTube-канале «Отдушивдушу»

Российский футбол усилился популярным украинцем © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

Он также признался, что после завершения карьеры футболиста стал быстро набирать вес.

«У меня пузо выпирает. Очень сильно сейчас люблю похавать. Десяточка (10 кг) прилипла моментально после завершения карьеры — через полгода. Я могу похавать и в 3 часа ночи, и в 4 встать и сварить пельмешек или сделать максимально плотненький бутерброд, двойной», — добавил бывший спортсмен.

Василий Кобин завершил карьеру футболиста в 33 года. Известен по выступлениям за «Карпаты», «Шахтер» и «Металлист». За национальную сборную Украины провел 11 матчей. Шестикратный чемпион Украины в составе донецкого «Шахтера».