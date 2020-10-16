«Думаю, процентов 30 футболистов курят. Это нормально, не мешает. Курение начинает мешать после 32 лет, по себе чувствовал. Если ты куришь, ты заканчиваешь в 33-34. Если ты не куришь, то можешь продлить футбольную жизнь до 36-37. Потом это влияет, конечно. Я курил всю карьеру. Начал в 6 лет», — сказал Кобин.
Он также признался, что после завершения карьеры футболиста стал быстро набирать вес.
«У меня пузо выпирает. Очень сильно сейчас люблю похавать. Десяточка (10 кг) прилипла моментально после завершения карьеры — через полгода. Я могу похавать и в 3 часа ночи, и в 4 встать и сварить пельмешек или сделать максимально плотненький бутерброд, двойной», — добавил бывший спортсмен.
Василий Кобин завершил карьеру футболиста в 33 года. Известен по выступлениям за «Карпаты», «Шахтер» и «Металлист». За национальную сборную Украины провел 11 матчей. Шестикратный чемпион Украины в составе донецкого «Шахтера».