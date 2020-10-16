«У нас достаточно специальных средств, имеется табельное оружие на вооружении, которое мы готовы применить. Но применение оружия — это крайняя мера, если уже невозможно выполнить поставленную задачу — защитить наших граждан, в том числе и при нападении на сотрудников ОВД, — другим способом», — объяснил Кубраков.
По его словам, сотрудники органов внутренних дел и до этого при необходимости применяли оружие.
«Мы всегда к этому были готовы и для этого имеется определенное вооружение в органах внутренних дел», — добавил он.
В Белоруссии уже два месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится.