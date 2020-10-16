Белорусские силовики готовы применять табельное оружие на несанкционированных акциях протеста. Об этом 15 октября заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в интервью телеканалу ОНТ

В Белоруссии милиция применила газ и светошумовые патроны против пенсионеров © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк объяснил Кубраков.

По его словам, сотрудники органов внутренних дел и до этого при необходимости применяли оружие.

«Мы всегда к этому были готовы и для этого имеется определенное вооружение в органах внутренних дел», — добавил он.

В Белоруссии уже два месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится.