Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская идет на осознанную провокацию, сравнимую с теми, что были во время украинского Майдана в 2014 году. Об этом политолог Олег Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский политик назвал единственную угрозу, которую может исполнить Тихановская © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александру Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

Бондаренко не исключил, что после ультиматума Тихановская может пойти на провокации, аналогичные тем, что были на Украине в 2014 году, когда стреляли в протестующих.

«Сейчас Тихановская идет на осознанное политическое провоцирование ситуации. Соответственно, эта провокация не может быть таким, знаете ли, "пуком в воздух", она должна быть чем-то подкреплена, какими-то конкретными действиями. Значит, эти действия надо будет спровоцировать либо самим организовать. Драматургия требует того, чтобы ружье выстрелило. И я уверен, что оно выстрелит», — заявил политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.