События в Белоруссии могут принять кровавый оборот, поскольку этого требует драматургия протеста. При этом Лукашенко уже пошел на компромисс с протестующими, а Россия поддерживает Минск, чтобы не получить на своей границе очередную антироссийскую территорию, рассказал политолог Олег Бондаренко в интервью Украине.ру

13 октября оппозиционный лидер Светлана Тихановская выдвинула ультиматум президенту Александру Лукашенко. В нём три главных пункта: Лукашенко отказывается от власти, прекращается «насилие на улицах», политических заключенных освобождают.

Требования надо выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

- Олег, как вы считаете, зачем и почему Тихановская пошла на такой шаг?

— Время у нее утекает, уходит в песок, и она превращается в такой второй вариант Хуана Гуайдо (самоназванного президента Венесуэлы).

- Способна ли Тихановская действительно мобилизовать большое количество людей в Белоруссии на «мирный выход на улицы»? И может ли Лукашенко что-то противопоставить этому?

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Поэтому надо понимать, что это будет еще одна репетиция революции, но я полагаю, что белорусская власть достаточно крепка, чтобы ей противостоять.

- Как вы считаете, может ли белорусская оппозиция после ультиматума Тихановской пойти на провокации, аналогичные тем, что были на Украине в 2014 году, когда стреляли в протестующих, были погибшие?

— Сейчас этого совершенно нельзя исключать. Потому что сейчас Тихановская идет на осознанное политическое провоцирование ситуации. Соответственно, эта провокация не может быть таким, знаете ли, «пуком в воздух», она должна быть чем-то подкреплена, какими-то конкретными действиями.

Значит, эти действия надо будет спровоцировать либо самим организовать. Драматургия требует того, чтобы ружье выстрелило. И я уверен, что оно выстрелит.

- Лукашенко продолжает заявлять, что в Белоруссии нужен диалог. На ваш взгляд, действительно ли он пойдёт на некий формат компромисса с оппозицией, несогласными?

— В его понимании он уже пошел на компромисс. Еще не было ни в одной стране мира, чтобы глава государства приезжал в СИЗО для того, чтобы там переговорить с оппозиционерами. Так что, конечно, это уже компромисс.

- В понедельник в Минске прошел так называемый марш пенсионеров. Участников разогнали пиротехникой, светошумовыми патронами и слезоточивым газом. При этом в МВД подчеркнули, что при необходимости применят против демонстрантов оружие. Как вы считаете, как подобные действия и заявления силовиков повлияют на продолжающиеся протесты? Напугают или ожесточат?

— Конечно, любая резкая агрессивная реакция власти и оппозиции может только ухудшить ситуацию. Я не думаю, что стрельба и угрозы применения оружия посодействуют достижению политической стабильности.

- Сейчас Россия поддержала Белоруссию, в том числе экономически. Насколько в целом устойчива экономика Белоруссии при Лукашенко? Нуждается ли она в реформах?

«Американка» президента. Лукашенко хочет поставить оппозиции мат в два хода © скриншот видео president.gov.by

- Но разве сможет Россия постоянно спонсировать белорусскую экономику? Рано или поздно это должно закончиться.

— В противном случае рано или поздно Белоруссия превратится в очередную Украину, станет очередной антироссийской республикой на границе с Россией.

Если ты хочешь, чтобы у тебя был союзник, ты должен за него платить, как-то ему помогать, поддерживать. Ты же большой — я имею в виду Россию. Или за него будут платить американцы.

Знаете, тут игры в равноправие должны быть завершены. Никакого равноправия не существует. Равноправия в мировой политике нет.