В чем может заключаться подоплека деятельности нового киргизского премьера, ответил руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру 15 октября

Грозин рассказал, что утвержденный 14 октября парламентом Киргизии в должности премьер-министра Садыр Жапаров – неоднозначная фигура в борьбе северных и южных кланов.

Магия чисел. Почему президент Киргизии ушёл в отставку и что будет дальше © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Курманбеке Бакиеве (2005 – 2010) и отвечал в его правительстве за кадровую политику.

Грозин напомнил, что бывший президент Алмазбек Атамбаев, отправивший в прошлом Жапарова в тюрьму (из которой их обоих во время нынешних беспорядков освободили), заявлял, что Жапаров — человек южных кланов и готовит реставрацию Бакиева.

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