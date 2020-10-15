Грозин рассказал, что утвержденный 14 октября парламентом Киргизии в должности премьер-министра Садыр Жапаров – неоднозначная фигура в борьбе северных и южных кланов.
По его словам, хотя Жапаров северянин по рождению, его оппоненты говорят, что он «с потрохами продался южанам». Он был советником при президенте Курманбеке Бакиеве (2005 – 2010) и отвечал в его правительстве за кадровую политику.
Грозин напомнил, что бывший президент Алмазбек Атамбаев, отправивший в прошлом Жапарова в тюрьму (из которой их обоих во время нынешних беспорядков освободили), заявлял, что Жапаров — человек южных кланов и готовит реставрацию Бакиева.
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